ÇAYKUR\'dan Üreticilere Acele Etmeyin Uyarısı

ÇAYKUR 2. sürgünün 7. gününde çay üreticilerinin acele etmemeleri gerektiğini, ÇAYKUR'un tüm çayı alacak kapasiteye sahip olduğunu dile getiren bir açıklama yaptı.

16 Mayıs 2025 tarihinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından sezonun açılmasıyla başlayan 1. sürgün 27 Haziran'da son bulmuştu. ÇAYKUR 1. sürgün boyunca üreticiden 217 bin 776 ton konvansiyonel, 13 bin 938 ton organik olmak üzere toplamda 231 bin 714 ton çay aldı. 10 Temmuz itibariyle başlayan 2. sürgün çay hasadında ÇAYKUR tarafından toplamda 22 bin ton çay üreticiden alındı.

7. gününde olan 2. sürgün için üreticilere uyarıda bulunan ÇAYKUR, hasat dönemi boyunca acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Üreticilere 'Lütfen acele etmeyin' diyerek seslenen ÇAYKUR yapılan açıklamada "Çay hasat sürecini lütfen aceleye getirmeyelim. Günlük alım limitlerimiz dahilinde fabrikalarımız tam kapasite çalışacaktır. Aceleye getirilerek fazladan toplanan ürünler hem fiyat düşüklüğü için bekleyen fırsatçılara imkan sağlayacak, hem de bekledikleri için kilogram kaybına sebep olacaktır. Bu durumda siz değerli üreticilerimizin zarar etmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenlerle ürünlerimizin zarar etmeden en uygun bekleyecekleri yer bahçelerimiz olduğundan, hasat konusunda acele etmemenin önemini tekraren hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer veridi.

ÇAYKUR'un çay işleme kapasitesinin tüm çay müstahsillerinin çayını alabilecek kadar yüksek olduğunun da altının çizildiği açıklamanın devamında "Fabrikalarımızın toplam kapasitesi ikinci sürgün ürünlerinizi almaya yeterli seviyededir. Ancak burada günlük işleme kapasitesine riayet etmemiz gerekmekte olup, sürgün süresini kısaltmaya çalışmadan hep beraber kontrollü bir şekilde süreci yönetmeliyiz. Başta siz değerli üreticilerimiz olmak üzere hepimiz için en kazançlı olan yöntem çay toplama sürecini aceleye getirmemek olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - RİZE