ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarında kontenjan uygulamasına başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarında kontenjan uygulamasına başlıyor

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi. Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, çay üreticilerinin mağdur olmaması ve zarar görmemesi için belirlenen referans fiyatın altında çay satışının istenmediği ifade edildi. ÇAYKUR, üreticilerin tüm çaylarını alabileceğini taahhüt etti.

10.07.2024 22:55
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ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 26 Haziran'da başladığı hatırlatıldı.

Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir üreticinin belirlenen referans fiyatın altında çay satmasının istenmediği değerlendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz. Çaykur, üreticimizin her zaman yanındadır. Üreticilerimizin bütün çaylarını rahatlıkla alabileceğimizi taahhüt ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarında kontenjan uygulamasına başlıyor - Son Dakika

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