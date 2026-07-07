ÇAYKUR İkinci Sürgün Çay Alımlarına Başlıyor - Son Dakika
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ÇAYKUR İkinci Sürgün Çay Alımlarına Başlıyor

07.07.2026 14:52
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ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacağını duyurdu ve alınacak önlemleri açıkladı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacağını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, birinci sürgün yaş çay alımlarının 28 Haziran'da sona erdiği hatırlatılarak, ikinci sürgün alımlarına yarın başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikinci sürgün döneminde sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla bazı hatırlatmalar yapıldığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İkinci sürgün döneminde genel hava koşulları ve makineli hasat oranının oldukça artması nedenleriyle hasat sürecinin kontrollü yapılması hepimizin önceliği olmalıdır. Alım süreçlerinde yığılmaların oluşması kaos ortamına sebebiyet verebileceği gibi bu durumun neden olacağı kalite sorunları ise çay tarımının sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu koşullar altında teşekkülümüz tarafından bildirilen günlük alım limitleri ve randevu sistemi başta olmak üzere yaş çay alım süreçlerine ait uygulamalarla uyumlu bir şekilde sürecin yürütülmesi tüm paydaşlarımız için önem arz edecektir."

Sürgün boyunca kurum olarak alım limitlerinin azami seviyede tutulmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, "Unutmayalım ki yaptığımız her planlama ve işlemde çayımızın bolluk ve bereketinden hem bugün hem de gelecekte istifade edebilmemiz için değerlendirme yapmak durumunda olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci sürgünde başta üreticilerimiz olmak üzere çay tarımının tüm paydaşlarına kolaylıklar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çaykur, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR İkinci Sürgün Çay Alımlarına Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYKUR İkinci Sürgün Çay Alımlarına Başlıyor - Son Dakika
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