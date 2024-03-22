ÇAYKUR mevsimlik işçileri kadro taleplerini dile getirdi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, Rize'de toplanarak kadro taleplerini tekrardan dile getirdi.
ÇAYKUR bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, Rize merkezde bulunan Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanarak kadro taleplerini dile getirdi. Mevsimlik işçilere verilen kadro sözünün tutulmasını istediklerini söyleyen İrfan Kısır, "Biz üçüncü kez toplanıyoruz. ÇAYKUR işçileri 10'ncu ayda işten çıkmış, şu anda da sokaktadır. Haklarını arıyorlar. Bizim işçi arkadaşlarımız var. Hastası olanlar var. Ufak tefek hastalıklar da değil. Bir arkadaşımın hastası var. O hastalık için bir cihaza bağlanması lazım. Onun da fiyatı 20 bin lira. Bunu da devlet karşılamıyor. Bu makine 20 bin lira, o işçi arkadaşım şu an ekmek alamıyor. Bu sendikaların işi sadece aidat sendikacılığı mıdır? Korona virüsü geçirdik, işçilerini sormadılar. ÇAYKUR işçisine verilen kadro sözünün tutulmasını istiyoruz. Bize o sözleri Cumhurbaşkanımız verdi. Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında 'ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözülmesi için talimat verdim' dedi. Bu talimat kime verildi" ifadelerini kullandı.
"Hakkımızı istiyoruz"
Verilen kadro sözlerinin tutulmasını ve haklarını istediklerini dile getiren Aslı Aydede, "Üçüncü kez toplanıyoruz. Bizim problemlerimiz, verilen sözlerin tutulmamasıdır. Herkese kadro var ama ÇAYKUR'a kadro yok. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Mevcut parti bize söz vermiş ama sözünde durmuyor. Babalar sözünü tutar diyoruz ama tutmuyor. Biz bekliyoruz ama daha ne kadar bekleyelim. Hakkımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Bu hayat pahalılığında adam kışın ne yapacak"
Kışın çalışmayan işçinin zor geçinebileceğine vurgu yapan Oya Koç, "Benim ÇAYKUR bünyesinde çalışanım yok. Burada toplanılacağını da bilmiyorum ama bu insanlara hak veriyorum. ÇAYKUR işçileri yazın çalışıyorlar, kışın yok. Bu hayat pahalılığında adam kışın ne yapacak, çoluğuna çocuğuna ne yedirecek. 40 yaşını geçenleri de artık işe almıyorlar. Maalesef durum kötü. İnsanların aydınlanması lazım" dedi. - RİZE
Son Dakika › Ekonomi › ÇAYKUR mevsimlik işçileri kadro taleplerini dile getirdi - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Aydın'da 2024 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 580 bin 250'ye ulaştı. Bu araçların içinde 216 bin 697 otomobil, 10 bin 635 minibüs, 2 bin 818 otobüs, 83 bin 470 kamyonet, 10 bin 357 kamyon, 196 bin 806 motosiklet, bin 231 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 236 traktör bulunuyor. Aynı dönemde 12 bin 97 aracın devri gerçekleşti ve bunların 6 bin 865'i otomobil, 216'sı minibüs, 58'i otobüs, 2 bin 81'i kamyonet, 164'ü kamyon, bin 998'i motosiklet, 10'u özel amaçlı taşıt ve 705'i traktör oldu.
Muş'ta bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri, tarım arazileri ve evler su altında kaldı. Hasköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi zarar gördü, kumaşlar ve makineler su altında kaldı. Muş Ovası ve bazı tarım arazilerinde de su birikintileri oluştu. Yağışların devam etmesiyle vatandaşlar sıkıntı yaşamaya devam ediyor.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Bulgaristan Plovdiv Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iki ülke arasında ticaretin artması ve üyelerin yeni pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla 'Kardeş Oda' protokolü imzaladı.
Çin'de 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artışla yaklaşık 7.160 adet yabancı sermayeli yeni firma kuruldu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu dönemde Çin anakarasında fiili kullanımda olan doğrudan yabancı yatırım ise yüzde 19,9 azalarak 215,09 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti. Yüksek teknolojili imalat sektöründeki doğrudan yabancı yatırım ise yılın ilk iki ayında yüzde 10,1 artarak 28,27 milyar yuana yükseldi. Fransa, İspanya ve Avustralya'dan gelen doğrudan yabancı yatırımlar ise büyük oranda artış gösterdi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da yaşanan kar yağışının fındık bahçelerinde zirai don tehlikesine yol açabileceğini belirtti. Üreticiler, önümüzdeki 2-3 haftalık sürecin kritik olduğunu vurguladı. Meteoroloji ise Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğini duyurdu.
Kuruluş aşamasında olan ve sektör için kritik önem taşıyan, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, Alan Belirleme ve Teknik İnceleme Programı gerçekleştirildi.
İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'El Emeğinden Ev Ekonomisine Projesi' ile ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de para kazanma imkanı buluyor. Proje kapsamında kadınlara 70 farklı branşta eğitim verilirken, ürünlerin pazarlanması için bilgi iletişim teknolojisi kullanılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?