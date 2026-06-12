ÇAYKUR: Karadeniz'in istikrar teminatı - Son Dakika
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ÇAYKUR: Karadeniz'in istikrar teminatı

12.06.2026 13:08
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KİT Alt Komisyonu Başkanı Ali Kıratlı, ÇAYKUR'un yalnızca üretim yapmadığını, yüz binlerce üreticinin emeğinin güvencesi ve Doğu Karadeniz'in ekonomik-sosyal istikrarının teminatı olduğunu belirtti. 2026 yılı yaş çay alım fiyatının 35 liraya yükseltildiğini de açıkladı.

ÇAYKUR KİT Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, ÇAYKUR'un yalnızca üretim yapan bir kamu kuruluşu olmadığını, yüz binlerce üreticinin emeğinin güvencesi ve Doğu Karadeniz'in ekonomik ile sosyal istikrarının teminatı olduğunu söyledi.

Ali Kıratlı başkanlığında ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Zihni Derin Toplantı Salonu'nda yapılan alt komisyon toplantısında, ÇAYKUR'un 2023-2024 yılı hesapları incelendi.

Ülkenin ve bölgenin en köklü kuruluşlarından biri olan ÇAYKUR'u, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu olarak değerlendireceklerini belirten Kıratlı, çayın sadece bir tarım ürünü olmadığını dile getirdi.

Kıratlı, çayın aynı zamanda bir kültür, yaşam biçimi ve nesilden nesile aktarılan önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "ÇAYKUR, bu değerin en güçlü temsilcilerinden, bölgemizin ve ülkemizin en önemli marka değerlerinden biridir." dedi.

Karadeniz'in birçok ilinde çay üretimi yapıldığına değinen Kıratlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyada yaklaşık 7,3 milyon ton kuru çay üretimi yapılırken Türkiye ise 265 bin ton üretimiyle dünyada önde gelen çay üreticilerinden biri ve aynı zamanda beşinci sırada bulunuyor. Daha da önemlisi kişi başına çay tüketiminde ülkemiz dünya birincisi. Yeni nesil biraz çaydan kopsa da farklı kahve kültürlerine yönelse de çay tüketim noktasında dünya birincisi unvanımızı kaptırmadık."

Türkiye'de yaş çayın yaklaşık yüzde 67'sinin Rize'de üretildiğini ve işlendiğini vurgulayan Kıratlı, "ÇAYKUR yalnızca üretim yapan bir kamu kuruluşu değil, yüz binlerce üreticimizin emeğinin güvencesi, Doğu Karadeniz'in ekonomik ve sosyal istikrarının da teminatıdır. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve kapasite artışlarıyla birlikte ÇAYKUR'un günlük yaş çay işleme kapasitesi 9 bin 250 tona ulaşmış durumda. Kurumumuz bugün yaklaşık 12 bin 600 çalışanıyla üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda ülkemize ve milletimize hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

Kıratlı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, ÇAYKUR yetkilileri ve vatandaşlarla yaptıkları sohbetlerde çay fiyatının memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Bu desteğin çay üreticisine verilen önemin somut göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Kıratlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda ülkemiz nasıl her alanda büyümüş ve güçlenmişse, ÇAYKUR da aynı şekilde büyümüş, üretim kapasitesini arttırmış, satış rakamlarını yükseltmiş, sıcak ve soğuk çay ürünlerinde marka değerini güçlendirmiş ve ihracatını artırarak uluslararası alanda daha da güçlü bir konuma ulaşmıştır. İnşallah daha da iyisini yapacağız." diye konuştu.

Kıratlı, yarım asırlık geçmişe sahip kurumun bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Toplantıya, KİT Alt Komisyonu üyeleri AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim katıldı.

Açıklamanın ardından komisyon toplantısı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Yerel Yönetim, Ali Kıratlı, Karadeniz, Ekonomi, Çaykur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR: Karadeniz'in istikrar teminatı - Son Dakika

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