ÇAYKUR Kontenjan Uygulamasını Fırsat Bilerek Özel Sektör Üreticiyi Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR Kontenjan Uygulamasını Fırsat Bilerek Özel Sektör Üreticiyi Mağdur Ediyor

ÇAYKUR'un kontenjan uygulamasını fırsat bilen özel sektör, düşük fiyattan yaş çay almaya devam ederek çay üreticilerini mağdur ediyor. Özel sektör temsilcileri, açıklanan taban fiyatın çok altında çay alımı yaparken, uluslararası temsilcilerden Lipton da düşük fiyat kervanına katıldı. Çay üreticileri, bu duruma tepki göstererek çaylarını satmamaya çağırıyor.

20.07.2024 16:34
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ÇAYKUR'un kontenjan uygulamasını fırsat bilen özel sektör düşük fiyattan yaş çay almaya devam ederek üreticiyi mağdur ediyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bugün itibariyle kontenjanı dekar başına 20 kilograma düşürdü. Bunu fırsata çeviren özel sektör de fiyatları çekebildiği kadar aşağıya çekmeye başladı. Acele ederek çayını biran evvel toplayarak bitirmek isteyen çay üreticileri de bu özel sektör temsilcilerine pirim veriyor. Açıklanan 17 TL'lik yaş çay taban fiyatının çok altında alımlara devam eden özel sektör temsilcilerinde çayın kilogram fiyatı 12 TL'lere kadar düştü.

Sektörün uluslararası temsilcilerinden Lipton'da düşük fiyat kervanına katılınca çay üreticileri tepki gösterdi. Lipton üreticiden çayı Ocak ayında ödeme yapılması şartı ile 17 TL'den aldığını duyururken 24 Aralık'ta ödeme şartı ile 16 TL, 26 Kasım'da ödeme şartı ile 15 TL, 24 Eylül'de ödeme şartı ile 14 TL'den alacağını duyurdu. Çayını satarak parayı pesin almak isteyenler için ise kilogram fiyatının fabrikada haftalık ödeme şartı ile 13 Lira 50 Kuruş, haftalık ödeme şartı ile 13 TL olduğunu açıkladı.

"Satmayalım daha iyi"

Bu fiyatların çay üreticisinin emeğine haksızlık olduğunu dile getiren çay üreticisi Cengiz Yıldırım "Lipton'da her gün fiyatlar değişiyor. Bir bakıyorsun 15 TL, ertesi gün bakıyorsun 14 TL, bir ertesi gün bakıyorsun 13 Lira 50 Kuruş. Sonraki gün bakıyorsun 13 TL. Vatandaşla dalga geçiyorlar. Bu sıcakta vatandaşlar çay biçiyor. Her gün fiyatlarla onuyorlar, ayıptır. Bu emeğe karşı yazıktır. Devletin verdiği fiyattan aşağıda neden alıyorsun? Bu emeğe karşı yazık, günahtır. 13 TL'den çay alınır mı? 17 TL nerde, 13 TL nerde? Vatandaşlara sesleniyorum, çayınızı vermeyin. Bu kez de diyecekler hem ÇAYKUR'a veriyorsunuz 17'ye hem özele veriyorsunuz 13 TL'ye. Gerek yok. Satmayalım daha iyi" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR Kontenjan Uygulamasını Fırsat Bilerek Özel Sektör Üreticiyi Mağdur Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYKUR Kontenjan Uygulamasını Fırsat Bilerek Özel Sektör Üreticiyi Mağdur Ediyor - Son Dakika
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