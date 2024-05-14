ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım kurası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım kurası başladı

ÇAYKUR'un alımını gerçekleştireceği bin 72 mevsimlik işçi için noter huzurundaki kurası Rize'de başladı. İşçiler Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam edilecek.

14.05.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım kurası başladı

RİZE - ÇAYKUR'un alımını gerçekleştireceği bin 72 mevsimlik işçi için noter huzurundaki kurası çekimi Rize'de başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 eksper, 55 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere toplam bin 72 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bunların 760'nın Rize için, 200'ünün Trabzon, 97'sinin Artvin ve 15'inin Giresun için alınacağı belirtildi. Alınacak 70 çay eksperi için yeterli başvuru yapılmadığından kura dışı tutulunca bin 2 mevsimlik işçi için noter kurası başladı.

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleşen kura çekilişinin olduğu salona vatandaşlar alınmadı. Kura çekilişini ÇAYKUR yetkilileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları salondan izleyebildi. Vatandaşlar ise kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile ÇAYKUR'un sosyal medya platformlarından takip edebiliyor.

Kaynak: İHA

Giresun, Trabzon, Artvin, Çaykur, Noter, Rize, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım kurası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:46:43. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım kurası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement