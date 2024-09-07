ÇAYKUR'dan Randevulu Çay Alım Sistemi

Ekonomi

ÇAYKUR'un randevulu çay alım sistemine geçmesi üreticiyi sevindirdi

RİZE - ÇAYKUR'un bugünden itibaren randevulu çay alım sistemine geçmesi çay üreticisini sevindirdi.

15 Ağustos tarihi itibariyle başlayan 3. sürgün çay alım dönemi sürerken, çay üreticilerinin çay bahçelerindeki mesaisi sürüyor. Hasat için olgunlaşan çayları toplamayı sürdüren üreticiler, çaylarını keserek satımını gerçekleştiriyor. ÇAYKUR 2. Sürgün döneminde her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle dekar başı alımları 50 kilogramdan 30 kilograma sonrasında 25 kilograma ve 20 kilograma kadar düşürmüştü. Bu sürgün döneminde ise ÇAYKUR, yoğunluk oluşmadan üreticilerden daha rahat bir şekilde çaylarını almaya çalışıyor. Bunun için de ÇAYKUR yıllar önce kaldırdığı randevulu sistem uygulamasını bugün itibariyle tekrardan getirdi. ÇAYKUR 2024 yılı 1. sürgün döneminde 213 bin ton çay alımı gerçekleştirirken, 2. sürgün döneminde ise 279 bin 950 ton çay alımı yapıldı. ÇAYKUR bu yıl ilk 2 sürgünde 2022 ve 2023 yıllarının ilk iki sürgününde aldığı çaydan daha fazla çay alımı yaptı.

3. sürgün dönemini daha rahat geçirdiklerini ifade eden Nuray Kutlu, "Yeni sürgün dönemi iyi gidiyor ama biraz rekolte düştü. Böcek hep çayı yedi. Yüksek kesimlerde bu durum daha fazla oldu. Havaların çok sıcak gitmesiyle çaylarımız yandı. Çay verme hususunda bu ay çok iyi. Devlet kotamızı arttırdı. Çok sıkışmadık. Özel sektöre muhtaç kalmadık. Önceki ay çayımızı hep ucuza aldılar. Bu ay iyi çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Daha rahat bir şekilde çay hasadı gerçekleştirdiklerini belirten Ayşe Kutlu, "Bu sezon iyi geçti. Şu an da 3. sürgün döneminde çayımızı topluyoruz. Normalde 3. sürgün biraz daha verimsiz olur ama bu ay güzel. Böcek falan vardı. Çay o yüzden biraz geri vurdu. Bide kontenjan yoktu. Ondan da bir rahatlığımız var. Rahat rahat topluyoruz. Havalarda çok sıcak gitti. Yağmurumuz da var ama sıcağımız da çok. Güzel geçiyor" şeklinde konuştu.