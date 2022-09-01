Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te - Son Dakika
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Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

01.09.2022 15:02
Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Cayman Adaları bayraklı dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Yarın limandan ayrılacağı belirtilen yatın, 650 bin litre akaryakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Blue yatına yapılacak yakıt ikmali için yaklaşık 11 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

Uluslararası internet sitelerinde, İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğunu belirtilen 160 metre uzunluğu, 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.

Körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü ve yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.

Düz ve beyaz hatlarıyla dikkat çeken tasarıma sahip Blue, modern ve estetik görüntüsüyle yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Malta Valletta Limanı'ndan gelen yatın yarın ilçeden ayrılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Cayman Adaları, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeyh Mansur'un lüks mega yatı 'Blue' Marmaris'te - Son Dakika

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