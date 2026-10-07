CB Yardımcısı Yılmaz, olağanüstü tasfiyede 1 milyona kadar ana para ödeneceğini söyledi

CB Yardımcısı Yılmaz, olağanüstü tasfiyede 1 milyona kadar ana para ödeneceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonlarda Hazine kaynağı kullanılmadan hareket edileceğini, yatırımcılara payları oranında dağıtımın ilke olduğunu açıkladı. Olağanüstü tasfiyede ise ara ödemeyle 1 milyona kadar ana para ödeneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hazine'den kaynak kullanılmadan, her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilkedir, olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana para ödemesi planlanmaktadır."
Kaynak: İHA
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