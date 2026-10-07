CB Yardımcısı Yılmaz, olağanüstü tasfiyede 1 milyona kadar ana para ödeneceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hazine'den kaynak kullanılmadan, her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilkedir, olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana para ödemesi planlanmaktadır."