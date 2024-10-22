Çek Cumhuriyeti'nden Türk Yatırımcılara Davet - Son Dakika
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Ekonomi

Çek Cumhuriyeti'nden Türk Yatırımcılara Davet

Çek Cumhuriyeti\'nden Türk Yatırımcılara Davet

Çek Ticaret Müsteşarı, Türk şirketlerine yatırım için cazip fırsatlar sunduklarını belirtti.

22.10.2024 14:18
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Roman Seidl, yatırımcılara güven veren bir ülke olduklarını belirterek "Türk şirketleri için yatırım yapmaya son derece elverişli bir ortam sunuyoruz" dedi.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Roman Seidl, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı olarak sizi ve değerli diplomatlarınızı SANKON Genel Merkezi'nde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Cevahiroğlu, Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne üye önemli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari alanda güçlü iş birliği anlaşmalarımız mevcut. Çek Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü müttefikleri arasında yer almakta ve ilişkilerimizin en üst seviyede olduğu devletlerin başında gelmektedir. Bu nedenle, iş birliğimizi daha da güçlendirmek için kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Çekya İş Forumu düzenlemeyi de planladıklarını belirten Cevahiroğlu, "En kısa zamanda, çok sayıda iş insanıyla kalabalık bir heyetle Çek Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmak istiyoruz." diyerek gelecekteki projelerinden bahsetti.

Ziyaretin devamında konuşan Roman Seidl ise kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "İki taraf arasında güçlü ilişkiler mevcut ve bu ilişkileri daha da üst seviyelere taşımak için hazırız" dedi. Seidl, Çek Cumhuriyeti'nin, huzuru, gelişmiş demokrasi anlayışı ve hukukun üstünlüğüne dayalı yönetimiyle yatırımcılara güven veren bir ülke olduğunu belirten Seidl, "Gıda, tekstil, inşaat, sağlık, enerji ve savunma sanayi gibi birçok sektörde Türk şirketleri için yatırım yapmaya son derece elverişli bir ortam sunuyoruz. SANKON üyesi Türk şirketlerini ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu gibi çeşitli federasyonların yetkilileri de katıldı. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilirken Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizminin geliştirilmesi yönündeki projelerinden konuklara bir sunum gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çek Cumhuriyeti'nden Türk Yatırımcılara Davet - Son Dakika

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