Çekya'da enflasyon yüzde 18 ile yaklaşık 30 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Çekya'da enflasyon yüzde 18 ile yaklaşık 30 yılın zirvesine çıktı

11.10.2022 15:04
Çekya'da enflasyon yüzde 18 ile yaklaşık 30 yılın zirvesine çıktı

Çekya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yüzde 18'e çıkarak Aralık 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çekya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yüzde 18'e çıkarak Aralık 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çekya İstatistik Ofisi (CSU), eylül ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, Çekya'da yıllık bazda ağustosta yüzde 17,2 olan TÜFE, eylülde yüzde 18'e çıkarak Aralık 1993'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,8 yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 85,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 37,8, un fiyatlarında 52,3, et fiyatlarında 23,6, akaryakıt fiyatlarında 22,7 ve araç fiyatları yüzde 15 oldu. Süt, peynir, yumurta gibi gıda fiyatları da ortalama yüzde 25,8 arttı.

CZSO Tüketici Fiyat İstatistikleri Bölümü Başkanı Pavla Sediva, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede yıllık fiyat artışlarının eylülde yeniden ivme kazandığını belirterek, "Bu ivmeye en çok konut bölümündeki kalemler, özellikle de geçen yıla göre neredeyse yüzde 50 daha yüksek olan enerji ve akaryakıt fiyatları katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları nedeniyle baskı altında kalan Çekya hükümeti, elektrik ve gaz fiyat fiyatlarında tavan fiyat ve teşvikleri içeren kapsamlı bir yardım paketi açıklamak zorunda kalmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çekya'da enflasyon yüzde 18 ile yaklaşık 30 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika

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