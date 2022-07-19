Güneydoğulu hububat ve bakliyatçılardan Ukrayna ve Rusya'daki tahılları işleme talebi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hububat ve bakliyatçılar, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle limanlarda bekletilen tahıl ve gıda maddelerini işleyerek dünyaya ulaştırmak istiyor.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülkenin limanlarında yaklaşık 20 milyon ton tahıl ve gıda maddelerinin bekletildiğini, bunların sağlıklı şekilde tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Sorunun çözümüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin çalışmalarını takdirle izlediklerine dikkati çeken Kadooğlu, "Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletleri tahıl koridorunun çözümüne yönelik İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler ülkemiz için uluslararası arenada önemli misyon üstlendiğimizi göstermektedir. Bu görüşmelerin önümüzdeki süreçte alınacak kararlarla hayata geçeceğine inanıyoruz. Bizler tahıl ve gıda koridorunun oluşumunda ve uygulanmasında önemli görevler üstlenmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, Ukrayna ve Rusya limanlarındaki tahıl ve gıda ürünlerinin Türkiye merkezli tahliyesinin daha hızlı sonuç vereceğine inandıklarını bildirdi.

Sorunun çözümünde alanında dünyanın önde gelen Türk firmalarının büyük roller üstleneceğine inandıklarını vurgulayan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bulunduğu stratejik konum ve sahip olduğu gıda sanayi altyapısıyla, oluşturulması planlanan tahıl ve gıda koridorunun hızla sonuca ulaşmasında önemli bir misyon üstlenecektir. Türkiye bu anlamda bütün kıtalara ulaşım için stratejik bir öneme sahiptir. Diğer taraftan gerek tahılların gerekse diğer gıda ürünlerinin modern teknolojiye sahip tesislerimizde işlenerek dünya geneline mamul halde sunulmasıyla ilgili de Türkiye önemli üretim tesislerine sahip dünyanın örnek gösterdiği önemli bir üstür."