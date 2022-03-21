Çelebi Bandırma Limanı'nda 2021 yılında gerçekleşen hacimler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çelebi Bandırma Limanı'nda 2021 yılında gerçekleşen hacimler açıklandı

21.03.2022 15:33
Çelebi Bandırma Limanı'nda 2021 yılında gerçekleşen hacimler açıklandı

Çelebi Bandırma Limanı'nda, 2021 yılında gerçekleşen toplam hacimler belli oldu.

Çelebi Bandırma Limanı'nda, 2021 yılında gerçekleşen toplam hacimler belli oldu.

Buna göre, 335 personelle hizmet veren limana geçen yıl 3 milyon 690 bin 477 ton dökme katı, 554 bin 87 ton dökme sıvı, 673 bin 198 ton genel kargo geldi.

Limanda 13 bin 144 ton proje yükü işlem gördü, 7 bin 169 TEU konteyner yükü ulaştı. Yine geçen yıl limana 181 bin 199 Ro-Ronun geldiği bildirildi.

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam yük hacminin yüzde 55'inin dökme katı yükler olduğunu aktardı.

Ersoy, bunun yüzde 90'ının buğday, soya fasulyesi, arpa, mısır, buğday kepeği, ayçiçeği küspesi ve yağlık ayçiçeğinden oluştuğunu duyurdu.

Bu arada, Çelebi Bandırma Limanı'na, 125 ton kapasiteli iki MHC vinç alınacak. İkisinin değeri 10 milyon dolar olan vinçlerden birinin haziran, diğerinin ise temmuz ayında devreye alınacağı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası

Buğday, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çelebi Bandırma Limanı'nda 2021 yılında gerçekleşen hacimler açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çelebi Bandırma Limanı'nda 2021 yılında gerçekleşen hacimler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement