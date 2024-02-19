Çelikler Holding'e ait termik santrallerinde çalışan yüzlerce işçi eylem yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Çelikler Holding'e ait termik santrallerinde çalışan yüzlerce işçi eylem yaptı

Çelikler Holding\'e ait termik santrallerinde çalışan yüzlerce işçi eylem yaptı

Tes-İş Sendikası, Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde çalışan yüzlerce işçi, işçi hakları için eylem kararı aldı. İşçiler, ağır şartlarda ve tehlikeli iş koşullarında çalıştıklarını belirterek, insan onuruna yakışır bir ücret talep ettiler. Eylemlerin devam edeceği belirtildi.

19.02.2024 23:05
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Çelikler Holding'e ait termik santrallerinde çalışan yüzlerce işçi eylem yaptı

KÜTAHYA - Tes-İş Sendikası, işçi hakkı için Çelikler Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinde eylem kararı aldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde Kütahya'nın Seyitömer beldesinde ve Bursa'nın Orhaneli ilçesinde holdinge ait yüzlerce işçi hakları için yürüyüş yaptı.

Tes-İş Mali Sekreteri Zafer Kocanalbant yaptığı yazılı açıklamada, "Ağır şartlarda ve çok tehlikeli iş kolunda çalışıyoruz, elektrik santrallerinde ücret baskısına son verin. İnsan onuruna yakışır, yaptığımız işin niteliğine uygun bir ücret talep ediyoruz. Ağır şartlarda ve çok tehlikeli şartlarda çalışan santral işçileri olarak bizleri yürümek zorunda bırakan işverenimize sesleniyoruz. Bugün yıkıcı bir eylem yapmıyoruz. Zor şartlarda çalışan nitelikli santral işçilerine asgari ücret düzeyinde ücreti layık görenlere uyarıda bulunmak amacıyla ir yürüyüş düzenledik. Tunçbilek'te, Orhaneli'de, Seyitömer'de, elektrik santrallerinde asgari ücret politikası yürütülemez. Hakkımız olan insan onuruna yakışır ve verdiğimiz emeğin karşılığı olan adil ücretleri almak için bu bir uyarı yürüyüşüdür. Biz sokağa çıkmak yürüyüş düzenlemek ve eylemler yapmak istemiyoruz" diyerek, haklarının alınmadığı taktirde bu eylemlere devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çelikler Holding'e ait termik santrallerinde çalışan yüzlerce işçi eylem yaptı - Son Dakika
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