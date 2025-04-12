Cemar Mermer, Marble İzmir'de İleriye Dönük Hedefler Açıklıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cemar Mermer, Marble İzmir'de İleriye Dönük Hedefler Açıklıyor

Cemar Genel Müdürü Yalçın, fuarda yeni ihracat fırsatları ve yabancı işbirlikleri geliştirdiklerini belirtti.

12.04.2025 17:44
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Marble İzmir'de Cemar'dan son gün değerlendirmesi

Cemar Genel Müdürü Yusuf Yalçın: "Yeni ihracatlarla iç piyasada hızlı bir şekilde ilerliyoruz"

İZMİR - 30'uncu Marble İzmir Fuarı'nda bu sene de yerini alan Cemar Mermer ve Traverten, fuarın son gününde iç ve dış pazarla ilgili olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Yerli misafirlerimizden ziyade yabancı misafirlerimizle oldukça sıkı ilişkiler güçlendirdik. Bu başarıyı yakaladığımız için mutluyuz" dedi.

Fuar İzmir'de 30'uncu kez kapılarını açan Marble İzmir Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle firma sahiplerini buluşturdu. Her sene olduğu gibi bu sene de fuarda yerini alan Türkiye'nin en önemli traverten firmalarından Cemar Mermer ve Traverten, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu. Firma, sergilenen ürünler ve tasarımlarını sektör temsilcileri ve müşterileriyle paylaştı. Fuarın son gününde, Marble İzmir'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, iç ve dış pazarla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, hem mevcut müşterilerle yeni sözleşmeler yaptıklarını hem de yeni müşterilerle iş birliği yaptıklarını kaydetti.

"Oldukça sıkı ilişkiler güçlendirdik"

Başarılı bir fuar çalışması yürüttüklerini söyleyen Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Fuarda artık son güne geldik. Her yıl özellikle Marble İzmir olmak üzere tüm fuarlara yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirerek standımızı faaliyete geçirdik. Bu son günün de iyi geçeceğini ümit ediyorum. Bizim diğer standartların bir çoğundan farklı bir konseptimiz var. Bu konsept içerisinde aynı zamanda üst katımız var. Özellikle bazı misafirlerimizi üst katta ağırlıyoruz. Dün mesela bir ara 30 civarında misafirimizle aynı anda muhabbet etmemiz icap eden bir ortam oldu. Yerli misafirlerimizden ziyade yabancı misafirlerimizle oldukça sıkı ilişkiler güçlendirdik" dedi.

"Biz mevcutla yetinmiyoruz"

Mevcut müşterilerle yeni sözleşmeler yapmalarının yanı sıra yerli ve yabancı yeni müşterilerle de iş birliği yaptıklarını vurgulayan Yusuf Yalçın, "Tabii bu fuarlar hem mevcut müşterilerle yeni bağlantılar yapılması, yeni sözleşmeler yapılması, yeni yatırımların yapılması konusunda ağırlıklı olarak konuşuluyor. Ama bunun haricinde yeni müşterilerimizin de devreye girmesi, onlarla bazı bağlantılar, tanışmalar yapmamız bizi mutlu etti. Bu başarıyı yakaladığımız için mutluyuz. Biz mevcutla yetinmiyoruz; hep daha ileri, daha yeni ve daha kolay yöntemlerle daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede fuarlarda her yıl bir yenilik yapıyoruz. İnsanların ilgisini çekecek inovatif çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki fuarlarda da aynısını yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu çerçevede gayretli çalışmalar olunca, hem içeride hem dışarıda yeni ihracatlarla iç piyasada hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İhracatta Fransızca, İspanyolca, Arapça, İngilizce ve farklı birkaç dilde konuşan arkadaşlarımızın hepsi bütün dünyada faaliyet gösteriyorlar, ziyaretlerde bulunuyorlar; bazılarına da beraber gidiyoruz. Heyetler arası görüşmeler ve yeni iş adımlarıyla bunları yapıyoruz. Türkiye'de de farklı çalışmalar yapıyoruz. Bunların hepsi bir kısmı meyvesini vermeye başladı, bir kısmında meyvesini vermek üzere" diye konuştu.

Rustica standı da yerini aldı

Cemar Mermer ve Traverten'in alt kuruluşu olan Rustica firmasının standını da fuarda açtıklarını söyleyen Yusuf Yalçın, "Bu fuarda yaptığımız en büyük değişiklik, bizim Afyonkarahisar'da etkinlik gösteren Rustica adındaki şirketimiz için açtığımız stant oldu. Cemar'ın alt kuruluşu olan Rustica'nın standı da B holünde yerini aldı. Orada da çok güzel geri dönüşler aldık. Bunun için de mutluyuz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Turizm, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cemar Mermer, Marble İzmir'de İleriye Dönük Hedefler Açıklıyor - Son Dakika

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