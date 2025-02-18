Cengiz Holding\'e EcoVadis\'ten Altın Madalya

Ekonomi

Dünyanın güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirme platformlarından biri olan EcoVadis, Cengiz Holding'in İngiltere'deki kobalt ve nikel uç ürünler üreten tesisi ICoNiChem'i altın madalya ile ödüllendirdi. ICoNiChem, EcoVadis'in değerlendirdiği 150 binden fazla şirket arasında yüzde 5'lik dilimde yer almayı başardı.

Türkiye ve dünyada önemli sanayi yatırımları ile öne çıkan Cengiz Holding'in İngiltere'deki tesisi ICoNiChem, sürdürülebilirlik alanındaki başarısını, EcoVadis tarafından verilen altın madalya ile taçlandırdı. 185'ten fazla ülkede 150 binden fazla şirketi değerlendiren EcoVadis, ICoNiChem'in bir önceki değerlendirmede 72 olan puanının 76'ya yükseldiğini duyurdu. Böylece ICoNiChem, EcoVadis tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 96'sından daha yüksek puan almış oldu.

"Çevresel değerlerimizin yansıması"

ICoNiChem Genel Müdürü Berk Şengül, sürdürülebilirlik alanında kazanılan bu başarının, şirketin çevresel ve etik değerlere verdiği önemin bir yansıması olduğunu vurguladı. EcoVadis'in değerlendirdiği şirketler arasında yüzde 5'lik dilimde yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu anlatan Şengül 'Eti Bakır'ın Küre işletmesinin artık ürünlerinin içinde küçük miktarda bulunan değerli metaller Mardin'deki Mazıdağı tesisinde geri kazanılıyor. Bu metallerden biri de kobalt. Teknolojinin ve sürdürülebilir geleceğin en önemli metallerinden biri olan kobaltı, Mardin'den İngiltere'ye getirerek burada kobalt uç ürünlerine dönüştürüyoruz ve dünyanın pek çok ülkesine satıyoruz. Sadece buradan baktığınızda bile döngüsel ekonomiye büyük katkımız var" dedi.

ICoNiChem'de atık batarya tozlarındaki metalleri de geri kazandıklarını dile getiren Şengül, şöyle devam etti: "Kobalt ve nikel tuzlarının üretilmesinde dünyanın en önemli şirketlerinden biriyiz. Bununla birlikte her yıl 250 ton atık batarya tozunu işleyerek 25 ton nikel ve kobaltı geri kazanıyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle yine atık bataryaların içindeki lityumu da geri kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Geri dönüşüm'ün tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer aldığı bir şirket olarak EcoVadis'in altın madalyası bize büyük motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde emisyon yönetimimizi daha da etkin hale getirerek platin madalyayı kazanmak için daha çok çalışacağız."

Yapılan açıklamaya göre; EcoVadis, şirketlerin tüm değer zincirlerinde sürdürülebilirlik performansını yönetmesine, ölçmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan bir sistem olarak öne çıkıyor. Çevre yönetimi konusunda güçlü bir temel oluşturan ICoNiChem, 2018'den itibaren EcoVadis değerlendirmelerine katılıyor. Şirket bugüne kadar üç kez gümüş ve iki kez altın madalya kazandı. ISO 9001 ve 14001 sertifikalarına sahip olan ICoNiChem, çalışanlarının katkılarıyla sürdürülebilirlik alanındaki puanını yükseltti ve bu başarısıyla altın madalya almaya yeniden hak kazandı. Tesis, çevre, insan hakları, etik, çalışma koşulları, sürdürülebilir tedarik ve karbon yönetimi konularında bir dizi politika ve eylemi uygulayarak, bu alanlardaki yönetim sistemlerini daha da güçlendirmeye devam ediyor. - İSTANBUL