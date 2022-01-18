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CEO'ların ekonomik büyüme umutları son 10 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika

CEO'ların ekonomik büyüme umutları son 10 yılın zirvesine çıktı

18.01.2022 11:57
CEO'ların ekonomik büyüme umutları son 10 yılın zirvesine çıktı

PwC araştırmasına göre, küresel düzeyde CEO'ların yüzde 77'si, Türkiye'deki CEO'ların ise yüzde 80'i 2022'de küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor.

PwC araştırmasına göre, küresel düzeyde CEO'ların yüzde 77'si, Türkiye'deki CEO'ların ise yüzde 80'i 2022'de küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor.

PwC, bu yıl 25'incisini gerçekleştirdiği geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 2021'in ekim ve kasım aylarında yapılan araştırmaya, 89 ülke ve bölgeden 4 bin 446 CEO katıldı. PwC'nin küresel araştırma birimi PwC Research ekibinin yürüttüğü çalışmada, bu yıl Türkiye'den 88 CEO yer aldı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu gelecek 12 ay içinde küresel ekonomik büyümeyle ilgili beklentileri sorulan CEO'ların rekor düzeydeki iyimserliği oldu. CEO'ların yüzde 77'si ekonomik büyümenin artacağını söylerken, bu, 2012 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek oran olarak göze çarptı. Türkiye'deki CEO'ların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı da ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. Bir önceki yıl bu oran yüzde 70 olarak gerçekleşmişti.

Araştırma, CEO'ların sadece küresel büyüme değil, kendi şirketlerinin büyümesi konusundaki iyimserliğini de ortaya koyuyor. Küresel düzeyde CEO'ların yüzde 56'sı, Türkiye'deki CEO'ların ise yüzde 72'si 12 ay içinde şirketlerinin büyümesi konusunda güven duyduklarını söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, 1-3 yıl içinde şirketlerinin büyümesi konusunda en çok özel sermaye fonları CEO'ları (yüzde 67) kendilerine güveniyor. Onları, birbirlerine çok yakın şekilde yüzde 64 ile teknoloji ve yüzde 63'lük oranlarla gayrimenkul, ilaç ve yaşam bilimleri ve sigorta sektörleri takip ediyor.

2022'de salgın endişesinin yerini siber riskler aldı

Araştırma, CEO'ların, geleceğe pozitif baksalar da küresel ekonomi önünde ciddi tehditler gördüklerini belgeliyor. Kısa vadede potansiyel gelir kesintileriyle ilgili endişe duyan küresel CEO'lar, geçen yıl Kovid-19 salgınını en büyük tehdit olarak göstermişti. Bu yıl ise siber riskler ilk sıraya yerleşti. CEO'lara göre, yüzde 49'luk oranla siber güvenlik ve salgınla bağlantılı olarak yüzde 48 ile küresel sağlık durumu, iş dünyası için ilk iki risk unsuru oldu. Milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enflasyonun birlikte değerlendirildiği makroekonomik dalgalanma faktörü ise yüzde 43 ile üçüncü sırada yer aldı. CEO'ların yüzde 33'ü ise iklim değişikliğinden endişe ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki CEO'lar iklim krizini daha çok önemsiyor

Türkiye'deki CEO'lar içinse risk unsurları, küreselden daha farklı bir tablo çiziyor. Türk CEO'ların yüzde 69'u makroekonomik dalgalanmalardan endişe duyarken, yüzde 49'lık oranla iklim değişikliği faktörünü küresel CEO'lara göre daha üst sıraya koyuyorlar. Küresel CEO Araştırması, iklim hedeflerinin tutturulması için daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ortaya koyarken, CEO'ların sadece yüzde 22'si şirketlerinin net-sıfır emisyon, yüzde 26'sı ise karbon-nötr taahhüdü verdiğini söylüyor. Küresel CEO'ların yüzde 33'ü iklim değişikliğini önümüzdeki yıl için risk unsuru olarak tanımlasa da, bunun kısa vadede gelir artışını etkilemeyeceğini belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, küresel iş dünyasının devam eden salgın koşulları ve ortaya çıkan yeni varyantlar, ekonomik dalgalanmalar, iklim krizi, bazı sosyal, politik ve ticaret dinamikleri nedeniyle zor bir yılı daha geride bıraktığını belirtti.

Küresel ekonomiyle ilgili CEO'ların büyüme beklentilerinin son yılların en üst seviyesinde olduğuna dikkati çeken Ulu, "Dünyanın geneline yayılan bu iyimser hava, 2022'ye daha umutla bakmamızı sağlıyor elbette. Türkiye'deki CEO'ları ele aldığımızda ise hem küresel ekonomik büyüme hem de şirketlerinin büyümesi konusunda oldukça iyimser olduklarını görüyoruz. Araştırmamıza Türkiye'den katılan 88 CEO'nun yüzde 80'inin küresel ekonomik büyümenin 2022'de artacağını düşünmesi ilgi çekici bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Ulu, siber güvenlik endişesinin yıl boyu gündemde kalacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye'deki CEO'ların, iklim değişikliği krizini küresel meslektaşlarına göre çok daha ciddiye alması da bizim için önemli bir konu. İklim değişikliği krizi, küresel CEO'lara göre dördüncü endişe sebebiyken, Türkiye'deki CEO'lar için ikinci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

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Araştırma, Türkiye, Ekim, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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