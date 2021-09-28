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Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi - Son Dakika

Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi

28.09.2021 14:14

Dünyadaki savaş planlarının dengesini değiştiren ve başarılarıyla "Oyun değiştirici" unvanına layık görülen TB-2 SİHA, ihracatlarına devam ediyor. Baykar, TB-2'nin yeni satışını Türkmenistan'a gerçekleştirdi. Yerli SİHA'lar Türkmenistan'da ilk kez "Bağımsızlık Günü" kutlamalarında görücüye çıktı.

Dünyanın TB-2 SİHA'larına olan ilgisi artarak devam ediyor. Muharebe sahasında elde ettiği başarılarla "Oyun değiştirici" unvanını alan yerli ve milli SİHA Baykar TB-2, yeni bir ihracat gerçekleştirdi.Savunma Sanayi ST'nin aktardığına göre, Türk devletler topluluğu üyesi, kardeş ve dost ülke Türkmenistan, TB-2 SİHA sistemleri satın aldı. Baykar'ın yeni ihracatı, Türkmenistan bağımsızlık gününde sergilendi.

İHRACAT DOĞRULANMIŞ OLDU

Türkmenistan, dün Bağımsızlık Günü'nün 30'uncu yılını kutladı. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı sebebiyle düzenlenen askeri geçit töreninde, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lar ilk kez sergilendi. Böylelikle Bayraktar TB2 SİHA'ların Türkmenistan'a ihraç edildiği, doğrulanmış oldu.

YERLİ MÜHİMMATLAR DA TEDARİK EDİLDİ

Hatırlanacağı üzere; Türkiye, Temmuz 2021 döneminde Türkmenistan'a 37 milyon ABD doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirmişti. Bu doğrultuda Türkmenistan'ın, Bayraktar TB2 SİHA'ları bu yıl içerisinde teslim aldığı görülüyor. Ayrıca sergilenen Bayraktar TB2 SİHA'nın kanat altında, Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları da görüldü. Türkmenistan'ın, ilk etapta 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği tahmin ediliyor.

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Son Dakika Ekonomi Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi - Son Dakika
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