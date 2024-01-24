 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısında alınan kararla, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray\'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu
24.01.2024 - 13:00,  Güncelleme: 13:04
Abone Ol

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda alınan kararla Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

8 maddenin ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Aralık 2023 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı oy birliği ile ibra edildi. 2023 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve bilançonun ibrası oy birliği ile kabul edildi. Asansör ve yürüyen merdiven bakım azami fiyat talebi de görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Gündemin 5. maddesinde yer alan ekmek azami fiyat tarifesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

Oda faaliyetleri sunuldu

Gündemin 6. maddesinde yer alan oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar tarafından gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen dilek ve temenniler bölümü ile meclis toplantısı son buldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı, Saray, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu - Son Dakika


21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:04:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement