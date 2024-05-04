Türk Patent ve Marka Kurumu, Çeşme Damla Sakızı'na Coğrafi İşaret verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Çeşme Damla Sakızı'na Coğrafi İşaret verdi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Çeşme Damla Sakızı\'na Coğrafi İşaret verdi

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsüne başvurarak Çeşme Damla Sakızı'nın Coğrafi İşaret almasını sağladı. Dünya pazarında yalnızca Sakız Adası'nda ve Çeşme'de elde edilebilen damla sakızı, gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerinde kullanılıyor. Çeşme Damla Sakızı üreticileri, bu tescille birlikte ürünlerini katma değerli bir şekilde satma imkanına kavuştu.

04.05.2024 13:09
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Dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Çeşme'de elde edilebilen damla sakızı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek, "Coğrafi İşaret" verildi.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Çeşme Damla Sakızı"nın tescili için Türk Patent Enstitüsüne patent başvurusunda bulunması ve uzun bir süreç yaşanmasının ardından "Coğrafi İşaret" verildi. Sakız ağacından elde edilen ve dünya pazarında "Mastika" olarak bilinen, gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan damla sakızı, dünyada sadece Sakız Adası'nda, Çeşme ve Alaçatı çevresinde elde edilebiliyor.  Ekonomik değeri oldukça yüksek olan "Çeşme Damla Sakızı"nın elde edildiği sakız ağaçlarının sayısı, Çeşme ve Alaçatı'da hızla artarken, "Coğrafi İşaret" alan ürünü, damla sakızı üreticileri katma değerli bir şekilde satma olanağına da kavuştular. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "Çeşme Damla Sakızı"nın Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alabilmesi için de en kısa sürede girişimde bulunacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Patent ve Marka Kurumu, Çeşme Damla Sakızı'na Coğrafi İşaret verdi - Son Dakika

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