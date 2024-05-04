Türk Patent ve Marka Kurumu, Çeşme Damla Sakızı\'na Coğrafi İşaret verdi

Ekonomi

Dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Çeşme'de elde edilebilen damla sakızı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek, "Coğrafi İşaret" verildi.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Çeşme Damla Sakızı"nın tescili için Türk Patent Enstitüsüne patent başvurusunda bulunması ve uzun bir süreç yaşanmasının ardından "Coğrafi İşaret" verildi. Sakız ağacından elde edilen ve dünya pazarında "Mastika" olarak bilinen, gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan damla sakızı, dünyada sadece Sakız Adası'nda, Çeşme ve Alaçatı çevresinde elde edilebiliyor. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan "Çeşme Damla Sakızı"nın elde edildiği sakız ağaçlarının sayısı, Çeşme ve Alaçatı'da hızla artarken, "Coğrafi İşaret" alan ürünü, damla sakızı üreticileri katma değerli bir şekilde satma olanağına da kavuştular. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "Çeşme Damla Sakızı"nın Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alabilmesi için de en kısa sürede girişimde bulunacağı öğrenildi. - İZMİR