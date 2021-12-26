Çetindağ: "Yağan karın ülke ekonomisine katkısı var"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Haçı Çetindağ, yağan karın üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtip, karın ülke ekonomisine de katkısı olduğunu söyledi.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı üreticinin yüzünü güldürdü. Yağan kar toprağa ekili buğday tohumlarını aşırı soğuktan koruyacağı gibi buğday tohumlarının ihtiyaç duyduğu suyu da karşılayacak. Geçtiğimiz yıllarda etkili olan kuraklık nedeni ile buğday üretiminde kalite ve veril kaybı yaşanırken yağan kar 2022 yılı için üreticiyi umutlandırdı. Kar yağışının Mart ayı sonlarına kadar devam etmesi halinde 2022 yılında ürün kalitesi ve miktarının artması umut ediliyor.

"Kar demek verim demek"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Haçı Çetindağ, yağan karın çiftçiler için bereket anlamına geldiğini belirterek, "Son yıllarda yaşanan kuraklık dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Sivas'ta da sıkıntılara neden odu. Su sıkıntısı verimi olumsuz yönde etkiledi. 2021 yılının sonlarına baktığımızda hem 10. Aydan itibaren yağışlar beklediğimiz gibi oldu. Son günlere kar yağması da bizleri mutlu etti. Kar demek barajların dolması demek, toprağın suya doyması demek, buğdayların uzun olması demek. Buğdayın uzun olması da ürünün bol olması demektir. Kuraklıktan en çok etkilenen illerden birisiyiz. Yağan kar hem inşallah kuraklığı önleyecektir hem de 2022 yılında buğday hasadı ve diğer tarım ürünlerinde de bereket getirecektir. Bilim adamlarımızın açıklamalarına baktığımızda bu yıl daha fazla kar yağmasını bekliyoruz. Yağacak kardan da en çok Sivas faydalanacaktır" dedi.

Çitçinin yüzü güldü

Yağan karla birlikte çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyleyen Çetindağ, "Karı özlemiştik. Yüzümüz gülüyor. Çiftçimizde karı bir hayli özlemişti. İnşallah karın Mart ayı sonlarına kadar yağmasını diliyoruz. Karla birlikte gelecek bereket ülke ekonomimizde olumlu yönde etkileyecektir. Karı hafife almayayım. Yağan karında ülke ekonomisine büyük katkısı var. Kar bu şekilde devam ettiği sürece bizim hem rekoltemiz hem de kalitemiz yüksek olacak" diye konuştu. - SİVAS