Çetinkaya: "1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı" - Son Dakika
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Çetinkaya: "1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı"

10.05.2022 09:51
Çetinkaya: "1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Rusya ve Ukrayna Savaşından dolayı gıdanın ve gıdaya erişilebilirliğin, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlaşıldığını söyledi.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Rusya ve Ukrayna Savaşından dolayı gıdanın ve gıdaya erişilebilirliğin, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlaşıldığını söyledi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, tarım ürünlerinin artık stratejik ürün olduğunu, ekilebilir her alanın boş kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Gıdanın artık bu kadar önemli olduğunu biliyoruz. Artık savaşların cephelerde topla, tüfekle değil de ekonomi ile gıda ile suyla olduğu bugünlerde 1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı" dedi.

Alanların ekilir biçilir olması buğdaydan tutunda; şeker pancarına ayçekirdeği, nohut mercimek gibi birçok ürünün artık stratejik ürün olduğu ve dünyada artık gıdanın son derece önemli olduğu gıdanın ön plana çıktığını görüyoruz" dedi

Rusya ve Ukrayna Savaşından ötürü girdi maliyetlerinin yükselebileceğini belirten Çetinkaya, "Buğdayın Rusya ve Ukrayna'nın tedarikçi ülkeler olduğu için ciddi anlamda fiyatların yükselmesi bekleniyor. Girdi maliyetlerinin de artmasıyla buğday fiyatlarının yüksek olacağı tahmin ediliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Çetinkaya: 1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı
Çetinkaya: 1 metrakare arazimiz bile boş kalmamalı

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Kahramanmaraş, Ziraat Odası, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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