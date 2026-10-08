Cevdet Yılmaz, Adana narenciye temsilcilerinin sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Adana narenciye temsilcilerinin sorunlarını dinledi

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Cevdet Yılmaz, Adana narenciye temsilcilerinin sorunlarını dinledi
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Adana'daki narenciye sektörü temsilcileri, sorunlarını ve ihracat beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a aktardı. Külliyedeki görüşmede Karadeniz'deki gemi taşımacılığı sorununun ihracatı aksatmasını önlemek için alternatif güzergahlar gündeme getirildi.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana'da sektör temsilcileri, yaşadıkları sorunları Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'a iletti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Sektör temsilcileri, narenciye sektörünün yaşadığı sorunları, ihracat imkanları ve üreticilerin beklentilerini Yılmaz'a anlattı. Ayrıca görüşmede Karadeniz'de yaşanan gemi taşımacılığı sorunlarının narenciye ihracatını olumsuz etkilememesi için alternatif güzergahların ve taşıma yöntemlerinin devreye alınması konusu da gündeme getirildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, narenciye sektörümüzün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ihracat imkanlarının artırılması konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir görüşme oldu. Sorunların çözüleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıKaradenizİhracatEkonomiGüncelAdanaSon Dakika

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