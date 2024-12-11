Cevdet Yılmaz ATO ile Ekonomi İstişaresi Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz ATO ile Ekonomi İstişaresi Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO ile ekonomik gelişmeler ve iş dünyasının önerilerini görüştü.

11.12.2024 12:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclisinin çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

ATO Duatepe Salonu'ndaki görüşmede, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de yer aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikaları çerçevesinde, karar alma süreçlerinde iş dünyasının görüşlerini almaya devam ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda, ATO yönetimi ile bir araya geldiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra uyguladığımız ekonomik program ve güncel ekonomik gelişmeler ile ilgili iş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

İstişarelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran ve yönetimi ile oda başkanlarına katkıları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ülkemize sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ankara Ticaret Odası, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz ATO ile Ekonomi İstişaresi Yaptı - Son Dakika

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