Cevdet Yılmaz, DOKAP'ı Giresun'da İlan Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz, DOKAP'ı Giresun'da İlan Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da yapacağı toplantıda Doğu Karadeniz Projesi'ni (DOKAP) açıklayacak. Yılmaz, bölgedeki aktörlerle birlikte makroekonomik gelişmeleri değerlendirecekleri istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

19.02.2025 12:47
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da gerçekleştireceği bölgesel planlama toplantısında Doğu Karadeniz Projesi'ni (DOKAP) ilan edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin, "Biliyorsunuz bölgesel planlarımızı bölgelerde ilan ediyoruz. O vesile ile bölgedeki aktörleri bir araya getirip, onlarla istişareler yapıyoruz. O bölgenin valileri, vekilleri, belediye başkanları, meslek kuruluşları bütün bunlarla bir araya gelip istişareler yapıyoruz. Bu seferki toplantımız Giresun'da; orada DOKAP ilan edeceğiz. Daha önce GAP'ı Şanlıurfa'da ilan etmiştik, KOP'u Konya'da ilan etmiştik. Bir sonrakini de DAP'ı da Erzurum'da yapacağız. Bu bölgesel bir program, oradaki aktörlerle istişarelerimiz olacak. O vesile ile bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makroekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz, DOKAP'ı Giresun'da İlan Edecek - Son Dakika

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