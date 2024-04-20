Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda

Konuk olduğu A Haber ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek enflasyonun altında ezilen emeklilerle ilgili özel bir çalışma yaptıklarını ifa etti.
Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır" dedi.
Enflasyonla mücadele konusunda da önemli mesajlar veren Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl mayıs ayında bir demokrasi şöleni şeklinde genel seçim geçirildiğini anımsatan Yılmaz, "Vatandaşımızın, seçmenin iradesini her zaman olduğu gibi saygıyla karşıladık. Bundan başka bir şey de düşünülemez zaten. AK Parti'nin zihniyeti de zaten budur. Biz hiçbir zaman faturayı vatandaşa çıkaran bir siyaset anlayışına sahip olmadık. Sonuç ne olursa olsun dönüp kendimize baktık. Bu seçimde de aynısını yapıyoruz. Çok daha farklı bir oy oranı olsa çok daha yüksek bir oy oranı olsa da bunu yapacaktık onu söyleyeyim. Çünkü AK Parti'nin geleneğinde bu var. Hangi sonuç olursa olsun biz dönüp yine de bakarız. Daha iyisini niye yapamadık diye sorarız" şeklinde konuştu.
Milyonlar emekli maaşı hesaplaması yapmak için ipuçları ararken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre enflasyonda iyileşme tahminlere yansıdı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi. Mayıs ayı için beklenti yüzde 3 olurken, Haziran ayı enflasyon tahmini de yüzde 2,54 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon açıklamıştı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,05'lik zammı şimdiden hak etmiş oldu.
Nisan ayında yüzde 3,25, Mayıs'ta yüzde 3,00 ve Haziran'da yüzde 2,54'lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olması bekleniyor. Bu rakam Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı oranını yansıtıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda - Son Dakika
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