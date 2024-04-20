Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilerle ilgili özel bir çalışma yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu çalışma tamamlandığında toplumla paylaşılacak" dedi.

20.04.2024 08:33  Güncelleme: 08:47
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Konuk olduğu A Haber ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek enflasyonun altında ezilen emeklilerle ilgili özel bir çalışma yaptıklarını ifa etti.

"TAMAMLANDIĞINDA TOPLUMLA PAYLAŞILACAK"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır" dedi.

Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Enflasyonla mücadele konusunda da önemli mesajlar veren Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda

SEÇİM SONUÇLARINI YORUMLADI

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl mayıs ayında bir demokrasi şöleni şeklinde genel seçim geçirildiğini anımsatan Yılmaz, "Vatandaşımızın, seçmenin iradesini her zaman olduğu gibi saygıyla karşıladık. Bundan başka bir şey de düşünülemez zaten. AK Parti'nin zihniyeti de zaten budur. Biz hiçbir zaman faturayı vatandaşa çıkaran bir siyaset anlayışına sahip olmadık. Sonuç ne olursa olsun dönüp kendimize baktık. Bu seçimde de aynısını yapıyoruz. Çok daha farklı bir oy oranı olsa çok daha yüksek bir oy oranı olsa da bunu yapacaktık onu söyleyeyim. Çünkü AK Parti'nin geleneğinde bu var. Hangi sonuç olursa olsun biz dönüp yine de bakarız. Daha iyisini niye yapamadık diye sorarız" şeklinde konuştu.

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK İPUCU

Milyonlar emekli maaşı hesaplaması yapmak için ipuçları ararken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre enflasyonda iyileşme tahminlere yansıdı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi. Mayıs ayı için beklenti yüzde 3 olurken, Haziran ayı enflasyon tahmini de yüzde 2,54 oldu.

EMEKLİYE YÜZDE 15,05'LİK ZAM CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon açıklamıştı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,05'lik zammı şimdiden hak etmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI ORTAYA ÇIKTI

Nisan ayında yüzde 3,25, Mayıs'ta yüzde 3,00 ve Haziran'da yüzde 2,54'lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olması bekleniyor. Bu rakam Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı oranını yansıtıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cevdet Yılmaz, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • XYZ: Güzellemeler... Ama artik ak masallarakanimiz tok, 22 yil oldu. Gideceksiniz! 76 12 Yanıtla Mesut Vatansever: 26 olacak diyecektin ve gitmesi normal dünyada ve tarihte örneği yok bu sürenin, başarınız gibi anlatmayın gideceğini 17 5
  • Murat seker : Yüzde elli derken ne güzel algı yapıyorsunuz millete ne veriyorsunuz ki yapılan zamdan bahsediyorsun küçük paranın zammida küçük olur senin anlayacağın dilden 47 5 Yanıtla
  • Emir Emir: ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM, TARİHTE İLKDEFA MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE YANSITILMAMIŞTIR, BUNUN MEMUR EMEKLİSİNE YANSITILMASINI İSTİYORUM.ÇALŞIRKEN 450 TL PRİM ÖDEYEN İLE 150 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK,BEN NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİM O ZAMAN. 45 3 Yanıtla
  • Celal Esen: İnşallah bu dünyada ne yaşattıysanız aynısını yaşayın 43 3 Yanıtla Mesut Vatansever: Demek ki rahat edecekler önür dünyada 8 23
  • Serter Kara: En düşük emekli maaşı asgari ücrette eşit olması gerekiyor.Adı üzerinde asgari ücret. 35 7 Yanıtla
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