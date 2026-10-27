Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesinde bugün 71 bin 899 hesaba ödeme yapıldığını açıkladı

Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesinde bugün 71 bin 899 hesaba ödeme yapıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiye sürecinde bugün itibarıyla 71 bin 899 hesaba ödeme yapıldığını açıkladı. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, söz konusu ödemeler bugün itibarıyla ilgili hesaplara yapılmış durumda.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "(Fon tasfiye süreci) 71 bin 899 hesaba bugün itibarıyla ödeme yapılmış durumda."
Kaynak: İHA
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