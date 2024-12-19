Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yılmaz, "Gelecek yıl bu vakitlerde enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz" dedi.

19.12.2024 17:55  Güncelleme: 18:54
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İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkmedya Finans Zirvesine", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, ilgili yöneticiler ve birçok misafir katıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESİNDE VE KÜRESLE ÖLÇEKTE İDDİALARI OLAN BİR ÜLKE"

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin kendi bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye, sıradan bir ülke değil, dünyada köklü bir medeniyetin bugünkü mirasçısı olan bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke. Ekonomi politikaları içinden geçilen dönemin ihtiyaçları neyse, buna göre güncellenmek ve dinamik bir şekilde ele alınıp hayata geçirilmek zorundadır. Dünya'da pandeminin büyüme açısından en az etkilediği ülkelerden biri olduk. Avrupa ve AB'de ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde, büyümenin neredeyse 0'lar civarında olduğu bir dönemde ihracatımızı arttırmayı başardık, cari açığımızı düşürdük." şeklinde konuştu.

"GELECEK YIL ENFLASYONU BUGÜNKÜ KADAR KONUŞMAYACAĞIZ"

En önemli meselenin enflasyon olduğunu söyleyen Yılmaz, " Hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, vatandaşlarımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur. Vatandaşımız hangi konuda şikayet ediyorsa, sorun var diyorsa bizim içinde temel sorun odur. Enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız. Bir taraftan geçen yıl yaşadığımız depremin yaralarını sarıyoruz, bir taraftan büyümemizi dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz bir diğer yandan da enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Enflasyon oranında Haziran'dan bugüne 28 puanlık bir düşüş var. Bu eylemin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl bu vakitlerde enflasyonu bugünkü kadar konuşmayacağız. 2026 ve sonrası için tek haneli rakamları hedefliyoruz. Yeniden Türkiye'yi tek haneli rakamlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2026 ile birlikte artık kalıcı fiyat istikrar dönemine de Türkiye, geçmiş olacak ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Yaman Auto:
    Konuşmayız tabii.. anamızı ağlattıktan sonra mı ? 155 3 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    ya bi git allah aşkına ya 144 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hadi oradan milleti bitirdiniz batırdınız 138 2 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    inşallah seneye çıkmasınız 111 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Sağlam Oynuyorsunuz 111 3 Yanıtla
  • Reis Rs:
    savaş kapıda ! enflasyon unutulacak herkes canının derdine düşecek diyor. 81 19 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Yalan dolan, dolan yalan... 97 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    mina oyacagiz hepinizin konuşacak dermaniniz olmayacak diyor 90 6 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Evet bu günden daha çok konuşacağız herhalde 74 2 Yanıtla
  • Tony Montana:
    Y.... YEMİSİZ GELECEK YİL DİYOR ADAM GİBİ ZAM YAPİN ONA SONRA BAKARIZ!!! 60 2 Yanıtla
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