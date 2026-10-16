Cevdet Yılmaz, kentsel dönüşüm ödeneğinin 2027'de 276 milyar lira olacağını açıkladı

Cevdet Yılmaz, kentsel dönüşüm ödeneğinin 2027'de 276 milyar lira olacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinde kentsel dönüşüm ödeneklerinin yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltileceğini açıkladı. Yılmaz, ödeneklerin bu tutara çıkarılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 yılı bütçemizde kentsel dönüşüm ödeneklerini yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltiyoruz."
Kaynak: İHA
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