Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinde, ''zenginlere vergi affı'' olduğu iddialarını yalanladı. Yılmaz, ''Zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.'' dedi.

21.08.2024 13:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinin yasalaşması sürecinde "zenginlere vergi affı konusunun hiçbir aşamada gündeme gelmediğini belirtti. Yılmaz, hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ZENGİNLERE VERGİ AFFI" İDDİASINA YALANLAMA

TBMM'den geçen son vergi paketinde zenginlere de vergi affı getirileceği iddialarına yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TEMELSİZ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şunları söyledi: "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Meclis'imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis'imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

"ZENGİNLERE VERGİ AFFI HİÇBİR AŞAMADA GÜNDEME GELMEDİ"

Bu süreçlerde "zenginlere vergi affı" hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi
Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kont Almasi: Zaten vergi vermiyorlar... neden gündeme gelsin... 5 0 Yanıtla
  • M null: zenginlerin vergi ödemeleri sacma . Haksizlik bu 4 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı: Eminim zenginlere holdinglere vergi affı günde ne gelmemiştir 3 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: ÖNCE EMEKLİ OLUPTA HACİZLİ OLANLARI KURTARSANIZ DAHA İYİ OLACAK DERİM AMA BUNU YAPAMAZSINIZ NEDENSE EMEKLİLERİ SEFALETE SÜRÜKLEDİNİZ 3 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir: çevir kazı yanmasın yemiyor artık millet bu lafları erken seçim olmalı artik 1 0 Yanıtla

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