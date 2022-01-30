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Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam destek - Son Dakika

Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam destek

30.01.2022 10:21
Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam destek

TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, TÜGİK delegeleri ve Federasyon Başkanlarını Genel Kurul öncesi Bursa'da ağırladı.

TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, TÜGİK delegeleri ve Federasyon Başkanlarını Genel Kurul öncesi Bursa'da ağırladı. Çevikel, "İş birliğimiz, güçlenerek devam edecek" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral'ı, TÜGİK delegelerini ve Federasyon Başkanlarını Bursa'da kahvaltı organizasyonunda ağırladı. Çevikel, 2 Şubat'taki TÜGİK Genel Kurulu öncesi destek mesajı verdiği Güral ile önemli iş birliklerine imza atacaklarını dile getirdi. Çevikel, "Kardeş derneğimiz TÜGİK'e Genel Kurul öncesi motivasyon sağlama amacıyla kendilerini Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, Başkan Güral'ı geçmişte de olduğu gibi yine en içten dileklerimle destekliyorum" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının, gelişmiş toplumlar için stratejik önemde olduğunu kaydeden Nilüfer Çevikel, kadınların ve gençlerin belirleyici rol üstlendiği bir gelecek inşa etmek istediklerini belirterek, "Güçlü birlikteliklerle temsil ettiğimiz iş dünyamızın sesinin daha gür çıkmasını sağlamak, ticaret hayatımızda karşılaştığımız sorunları karar vericilere doğru aktarmak için kritik. Özellikle kadınların ve gençlerimizin karar verici mekanizmalarda daha aktif rol aldıkları platformları hayata geçirmek arzusundayız. Hedeflediğimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği ilke ve inkılaplar doğrultusunda çalışmalarımızı yılmadan sürdürüyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren dernekler birbiri ile rekabet halindeymiş gibi bir algı var ancak bizim TÜGİK'le rekabet halinde olduğumuz tek konu, ülkemiz için daha faydalı çalışmalara imza atmak. Kardeş dernek olarak gördüğümüz TÜGİK gibi, ülkemizin prestijli ve çok etkin sivil toplum kuruluşları ile dirsek temasında olmak gücümüze güç katıyor. Bu iş birliği, bundan sonra da güçlenerek aynı motivasyonla devam edecektir. Kıymetli dostum, başarılı iş insanı Erkan Güral ve Başkanlığını yaptığı TÜGİK'in değerli delegeleri ve Federasyon Başkanlarını ağırlamaktan onur duydum. Daha büyük başarılar için iş birliklerine hazırız" dedi.

Nilüfer Çevikel'in çalışmalarını takdirle izlediklerini ve Genel Kurul öncesi yapılan Bursa organizasyonuyla moral bulduklarını kaydeden TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ise, "Daha önce TÜGİK Yönetim Kurulu Üyemiz olarak başarılı çalışmalara imza atan Nilüfer Çevikel; TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek yürüdüğü yolda çok başarılı bir ivme kaydederek hepimizin takdirle izlediği bir kadın lider pozisyonunda. Kendisinin başarılarını ve bizlere verdiği desteği çok değerli buluyoruz. Ekonomide zorlu koşulların hakim olduğu bir dönemde ciddi mücadeleler veren iş dünyasının, etkin kuruluşların el ele vermesiyle bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. Bu anlamda TÜGİK çatısı altında bir araya getirdiğimiz dernek ve federasyonların yanında iş dünyamızın diğer kuruluşları ile iş birliği içinde olmak çok önemli. Genel Kurulumuz öncesi bizi Bursa'da ağırlayan Çevikel'e desteği ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Bizim için iyi çok bir moral kaynağı oldu. Güç birliğimiz katlanarak yeni dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Organize Sanayi Bölgesi, Erkan Güral, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam destek - Son Dakika
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