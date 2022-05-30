Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı - Son Dakika
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Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı

30.05.2022 12:03
Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için yatırımlarına hızla devam ederken Sarıgöl ilçe merkezi için inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için yatırımlarına hızla devam ederken Sarıgöl ilçe merkezi için inşa ettiği atık su arıtma tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı. 55 milyonluk yatırımda mekanik ve elektrik montajlarına geçildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarla Manisa'nın doğasını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı. 55 milyonluk tesiste, mekanik ve elektrik montajlarına başlandı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de tesisi, İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan ve iki kurumda görevli kontrol mühendisleri ile birlikte inceledi.

Günlük 2 bin 800 metreküp atıksu arıtımı yapılacak

Sarıgöl merkeze yakın 17 kırsal mahallenin de faydalanacağı tesis, Gediz Nehri'nin temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel nitelikli atıksu arıtılacak.

"Sarıgöl ve çevresi için önemli bir yatırım"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Sarıgöl ilçemiz ve çevresi için büyük öneme sahip bir yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ile ilçemizde hayata geçireceğimiz Atıksu arıtma tesisinde çalışmalar tüm hızıyla aksamadan sürüyor. Gediz ve Bakırçay Havzalarının, bereketli topraklarımızın korunması noktasında yürüttüğümüz proje ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakma hedefindeyiz. Yaptığımız yatırımlar sadece Manisa'mızı değil, Ege Bölgesi'ni de koruyacak nitelikte" dedi. - MANİSA

Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı
Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı
Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı
Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı
Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sarıgöl, Yatırım, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı - Son Dakika


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