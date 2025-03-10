Ceyhan Belediyesi'nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi - Son Dakika
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Ekonomi

Ceyhan Belediyesi'nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi

Ceyhan Belediyesi\'nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi

Adana Ceyhan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceğini açıkladı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, emeklilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

10.03.2025 10:59  Güncelleme: 11:04
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Adana Ceyhan Belediyesi tarafından emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verileceği bildirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, seçim döneminde emeklilere verdiği bayram ikramiyesi sözünü bir kez daha yerine getirdiği belirtildi. Ramazan Bayramı öncesinde en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olan ve belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceklerini aktaran Başkan Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başvuru sürecinin başlattı.

Emeklilere yönelik desteklerinin süreceğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Kıymetli Ceyhanlılar, seçim döneminde söz vermiştik, ihtiyacı olan emeklilerimize yılda 10 bin TL bayram ikramiyesi vereceğimizi ifade etmiştik. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bu sözümüzü tuttuk ve birinci taksitini hesaplara yatırmıştık. Şimdi sıra Ramazan Bayramı'nda. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerimizin hesaplarına bayramdan önce ikramiyelerini yatıracağız. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Aydar, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak ödemeler için başvuruların Murat Göğebakan Kültür Merkezi'ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde başladığını da söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ceyhan Belediyesi'nden Emeklilere 5 Bin TL Bayram İkramiyesi - Son Dakika

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