Ceylanpınar\'da Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Kurban Bayramı'na saatler kala çarşı ve pazarlarda yoğunluk arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşın alışveriş telaşı sardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşının yolunu tutan vatandaşlar, bütçelerine uygun bayramlık almak için bütün tezgahları gezdi. Bayramı fırsat olarak değerlendiren esnaf, müşteri kapmak için kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar ise uygun fiyata kıyafet ve misafirlere ikram etmek için lokum ile şeker almaya çalıştı.

Bazı esnaflar alışverişten memnun kalırken bazıları ise satışların beklenenin altında kaldığını belirtti. - ŞANLIURFA