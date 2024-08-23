Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi

Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan, 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, saat 06.46'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.