Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

23.03.2022 13:01
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Mart'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 28 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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