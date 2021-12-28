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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

28.12.2021 13:42
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 30 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 30 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 30 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

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Doğalgaz, Türkiye, Cezayir, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
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