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Cezayir ve Katar, ortak demir çelik fabrikasının genişletilmesi için protokol imzaladı - Son Dakika

Cezayir ve Katar, ortak demir çelik fabrikasının genişletilmesi için protokol imzaladı

22.02.2022 02:23
Cezayir ve Katar, ortak demir çelik fabrikasının genişletilmesi için protokol imzaladı

Cezayir ve Katar, ortaklığında kurulan Bellara Demir Çelik Fabrikasının üretim kapasitesinin genişletilmesi için hazırlanan protokol düzenlenen törenle imzalandı.

Cezayir ve Katar, ortaklığında kurulan Bellara Demir Çelik Fabrikasının üretim kapasitesinin genişletilmesi için hazırlanan protokol düzenlenen törenle imzalandı.

Cezayir resmi radyosunda geçen habere göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulemcid Tebbun'un Katar ziyareti kapsamında Doha'da imza töreni düzenlendi.

Bellara Çelik Kompleksi olarak bilinen dev tesis, ülkenin doğusundaki Cicel vilayetine bağlı el-Miliye bölgesindeki bulunuyor.

Şu anki üretim kapasitesi yıllık 2 milyon ton olan fabrikanın yıllık 4 milyon ton üretim yapması planlanıyor.

Yüzde 51 hissesinin Cezayir'den Groupe İndustriel Sider ile yüzde 49 Katar'dan Qatar Steel firmalarına ait olan Bellara Demir Çelik Fabrikası 2015 yılında 2 milyar dolar yatırımla kurulmaya başlanmış, 2017 yılında ilk üretim aşamasına ulaşmıştı.

Protokole imzayı Katar tarafından Qatar Steel Yönetim Kurulu Başkanı Halid bin Hamed el-Ubeydli ile Cezayir'in Doha Büyükelçisi Mustafa Buturra attı.

Protokol imza töreninde Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Muhammed bin Kasım Al Sani de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir ve Katar, ortak demir çelik fabrikasının genişletilmesi için protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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