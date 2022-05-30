CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi

30.05.2022 14:49
CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi

CHP, enflasyondaki yükseliş nedeniyle ortaya çıkan 'kira artışları' için, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP, enflasyondaki yükseliş nedeniyle ortaya çıkan 'kira artışları' için, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergede, artan kira artışları için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması talep edildi. Önergede, yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre yüzde 156,86 olarak hesaplandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kira artışlarının TÜFE oranında olacağı düşünüldüğünde, özellikle kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımız için ekonomik kriz çok daha kötü hissedilmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken, bu oran İstanbul'da yüzde 122'ye kadar yükselmiştir. İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırmıştır. Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. Konut fiyatlarında yaşanan artış, konut stokunun mevcut durumu, Türk Lirası'nın değer kaybı, ekonomik kriz ve fahiş kira artışları da dikkate alındığında özellikle büyükşehirlerde ve sahil kentlerinde ciddi boyutları bulan sorunlar yaşanmaktadır. Vatandaşlar, fahiş kira artışları karşısında kiralarını ödeyemez duruma gelmişlerdir" denildi.

TBMM'nin devreye girmesine dikkat çekilerek, "Enflasyonun yükselişiyle birlikte fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İç tüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.


İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: 'Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler' CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: 'Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler'
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma, konut, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den 'kira artışları' için araştırma önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement