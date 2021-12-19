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CHP'den, yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerji üretimi çağrısı - Son Dakika

CHP'den, yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerji üretimi çağrısı

19.12.2021 11:01
CHP'den, yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerji üretimi çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini belirterek, "Enerji portföyündeki fosil yakıtları azaltarak yerine güneş ve rüzgara ağırlık veren bir strateji izlenmelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini belirterek, "Enerji portföyündeki fosil yakıtları azaltarak yerine güneş ve rüzgara ağırlık veren bir strateji izlenmelidir." dedi.

Akın, AA muhabirine, enerji arz güvenliğinin çok dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye'de kurulu gücün 98 bin megavata ulaştığını belirten Akın, "Güncel üretim verilerine baktığımızda Ekim 2021 itibarıyla toplam üretimin yüzde 66'sı fosil, yani kömür, doğal gaza bağlı olup, ancak yüzde 34'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır." dedi.

Yüzde 34'lük yenilenebilir kaynaklara bağlı üretimin büyük kısmının hidroelektrik santrallerinden sağlandığını aktaran Akın, burada güneşe dayalı üretimin payının ise oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

Akın, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için özel sektörün enerji yatırımlarına hız kesmeden devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Artık enerji yatırımlarının Paris İklim Anlaşması kapsamında düşük karbonlu yani yenilenebilir enerjiye dayalı olması önem arz ediyor. Mevcut fosile dayalı üretimlerin yerini yenilenebilir enerjiye bırakması şart. Enerji dönüşümü yapmamız gerekiyor. Ayrıca, elektriği sadece aydınlatma ve ısıtma-soğutmada değil, taşıtlarda, ulaşımda kullanabilmek için bizim ivedi batarya sistemleri, pil, depolama gibi konulara odaklanmamız gerekiyor. Türkiye'nin mevcut enerji sektörü sübvansiyon ve teşviklerle ayakta durmaya çalışıyor, bu durum ne kadar sürdürülebilir? Diğer taraftan karbon maliyetiyle karşılaşma durumu var."

"Enerji sektörü ithalata dayalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Türkiye'nin enerji sektörünün doğal gaz, akaryakıt ve ithal kömür olmak üzere ithalata dayalı olduğunu dile getirirken, bu durumun Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı kıldığını bildirdi.

Akın, "Ayrıca elektrik üretimi aşamasında da teknolojik olarak dışa bağımlıyız. Yerli makine kullanımı teşvik ediliyor. Ancak ana makine parkı yerli üretim olmadığı için bu da sembolik oluyor." dedi.

Yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini belirten Akın, "Enerji portföyündeki fosil yakıtları azaltarak yerine güneş ve rüzgara ağırlık veren bir strateji izlenmelidir." diye konuştu.

Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Güneşten daha fazla yararlanmalıyız. Güneş ışınımı konusunda bizden çok daha dezavantajlı durumda olan ülkeler 2030 yılı için 200 gigavat hedef koyuyorsa bizim de güneş konusunda çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Net sıfır emisyon hedefimiz olmalı ve bunu hayata geçirecek teknolojiye, bilime, inovasyona dayalı yeşil kalkınma hamlesini acilen başlatmalıyız. Enerji verimliliği alanında yapacağımız her ilerleme enerji arz güvenliğine pozitif katkı sağlayacaktır. Sıfır maliyetli ve temiz enerji verimlilikten sağlanan enerji tasarrufu ile olur. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Enerji, Güneş, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'den, yerli teknolojiye dayalı yenilenebilir enerji üretimi çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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