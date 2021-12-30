CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, çalışanlar açısından 2021'i değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye ekonomisinin 2021 yılında her ne kadar büyüdüğü iddia edilse de bu büyümede emekçilerin gelirleri geçmiş yıllara göre azalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama ile çalışanlar açısından 2021'i değerlendirdi.

2021'de artan enflasyon emekçilerin mutfağındaki yangını arttırırken, 2022 için yüzde 50 artışla belirlenen asgari ücretin ise işçilerin cebine girmeden eridiğini savunan Ağbaba, yüksek enflasyon altında ezilen emekçilerin, günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için dahi banka kredilerine sarıldıklarını belirtti.

2022 için açıklanan asgari ücretin sofradaki yangını söndüremediğini, işçilerin özellikle işten çıkarma yasağının bitmesi ve toplu işten çıkarmalarla baş başa kaldıklarını ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yoktur ki gelecek aylarda yükselecek enflasyona göre de mutfaktaki kayıplar devam edecek, yeni asgari ücret çok geçmeden yine açlık sınırının altına düşecektir. 4250 TL'nin asgari ücretlinin bugün cebine girmiş olduğunu düşünsek bile asgari ücretli ocak ayına göre aynı oranda aldığı ekmeği, yumurtayı, yağı, nohutu, patatesi ve tavuğu alamıyor. Türkiye ekonomisinin 2021 yılında her ne kadar büyüdüğü iddia edilse de bu büyümeden emekçilerin gelirleri geçmiş yıllara göre azalmaya devam etti."