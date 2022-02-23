CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

23.02.2022 10:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle akaryakıtta yaşanacak artış pompa fiyatına yansıtılmamalı, ÖTV'den karşılanmalı." görüşünü aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Rusya- Ukrayna gerilimi nedeniyle akaryakıtta yaşanacak artış pompa fiyatına yansıtılmamalı, ÖTV'den karşılanmalı." görüşünü aktardı.

Akın, yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle uluslararası piyasada artan petrol fiyatlarının Türkiye'de yüksek akaryakıt zamlarına neden olabileceğini belirtti.

Kriz nedeniyle dünya petrol piyasalarına yön veren Brent petrolün fiyatının neredeyse 100 dolara dayandığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Akaryakıt ürünlerinde büyük bir zam olasılığı var. Zaten son iki aydır benzin ve motorine gelen zam yüzde 40'ı aştı. Döviz kurunun düşmesiyle oluşan farkı indirim olarak yansıtmayan iktidar, bunu ÖTV payını artırmak için kullanmıştı. Şimdi Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle akaryakıtta yaşanacak artış pompa fiyatına yansıtılmamalı, ÖTV'den karşılanmalı."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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