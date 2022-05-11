CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır

11.05.2022 14:21

Asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı iddiası vatandaşlar arasında dolaşırken, iktidar cephesinden bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ağbaba, "Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır" dedi.

Son aylarda enflasyonun artması ile birlikte birçok alanda etiket fiyatlarına zam yapıldı. Özellikle gıdadaki fahiş fiyat artışları ile vatandaşın alım gücünün azalması sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Kulislerde asgari ücrete ara zam konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin sinyal verdi.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 225 TL OLMALI"

Ara zam beklenen asgari ücret için CHP'den de bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır - Son Dakika


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