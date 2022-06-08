CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

08.06.2022 19:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen'in eşlik ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika

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