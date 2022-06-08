CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika

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