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CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması - Son Dakika

CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması

14.01.2022 15:17
CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması

EYT mağdurlarının, artık bireylerin değil toplumun sorunu haline geldiğini ifade eden CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, iktidara geldiklerinde yapacakları düzenlemeleri açıkladı.

EYT mağdurlarının, artık bireylerin değil toplumun sorunu haline geldiğini ifade eden CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, iktidara geldiklerinde yapacakları düzenlemeleri açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. EYT sorunun toplumsal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çeken Çankır, EYT'lilerin taleplerini hatırlattı. Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan CHP'li Çankır, iktidara geldiklerinde emekliler ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar ile ilgili yapacakları düzenlemeleri açıkladı.

EYT'lilerin 22 yıldır haklarını verilmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Çankır; "Emeklilikte Yaşa Takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Talepleri yok sayılan EYT'lilerin, bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verilecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz. EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edeceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği "İntibak Yasası"nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız" dedi. - AYDIN

CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması
CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması
CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması
CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Emekli, Aydın, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CHP İl Başkanı Ali Çankır'dan EYT açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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