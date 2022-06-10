CHP'li Ağbaba, TÜİK'in nisan iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 673 bin kişi artarken TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 614 bin kişi azalmış olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in nisan ayı iş gücü verilerini değerlendirdi.

TÜİK'in, işsizliğin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 614 bin kişi azaldığı yönünde açıklama yaptığını belirten Ağbaba, "TÜİK'e kayıtlı resmi işsiz sayısı, geçen yılın nisan ayında 4 milyon 467 bin kişi iken bu yılın nisan ayında işsizliğin 3 milyon 853 bin kişiye düştüğünü açıklıyor." görüşünü aktardı.

İŞKUR verilerindeki yıllık işsiz sayısındaki artışın ise tam tersi olduğunu ileri süren Ağbaba, İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısının geçen yıl nisan ayında 2 milyon 910 bin kişi iken bu yılın aynı ayında 3 milyon 583 bin kişi olduğunu bildirdi. Ağbaba, şunları kaydetti:

"İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 673 bin kişi artarken TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 614 bin kişi azalmış olarak görülüyor. Aradaki 1 milyon 287 bin kişilik fark, TÜİK tarafından görmemezlikten geliniyor. Öte yandan işsizliğin aylık değişim verilerinde TÜİK ile İŞKUR verileri arasındaki farklılık bu ay da devam etti. İŞKUR verilerine göre mart-nisan ayları arasında işsizlik ödeneği başvuru sayısındaki toplam artış 136 bin. TÜİK'e göre mart ayından nisan ayına işsiz sayısında artış 65 bin. İşsizlik başvurusu yapanların sayısındaki artış, TÜİK'in resmi işsiz sayısındaki artışın tam iki katı. TÜİK her ay yaptığı gibi gerçek işsiz sayısındaki artışı bu ayda kendince kırptığı ve kararttığı verilerle gizlemiş durumda."