CHP'li Ağbaba, TÜİK'in nisan iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Ağbaba, TÜİK'in nisan iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması

10.06.2022 11:28
CHP'li Ağbaba, TÜİK'in nisan iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 673 bin kişi artarken TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 614 bin kişi azalmış olarak görülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 673 bin kişi artarken TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 614 bin kişi azalmış olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in nisan ayı iş gücü verilerini değerlendirdi.

TÜİK'in, işsizliğin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 614 bin kişi azaldığı yönünde açıklama yaptığını belirten Ağbaba, "TÜİK'e kayıtlı resmi işsiz sayısı, geçen yılın nisan ayında 4 milyon 467 bin kişi iken bu yılın nisan ayında işsizliğin 3 milyon 853 bin kişiye düştüğünü açıklıyor." görüşünü aktardı.

İŞKUR verilerindeki yıllık işsiz sayısındaki artışın ise tam tersi olduğunu ileri süren Ağbaba, İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısının geçen yıl nisan ayında 2 milyon 910 bin kişi iken bu yılın aynı ayında 3 milyon 583 bin kişi olduğunu bildirdi. Ağbaba, şunları kaydetti:

"İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 673 bin kişi artarken TÜİK verilerine göre işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 614 bin kişi azalmış olarak görülüyor. Aradaki 1 milyon 287 bin kişilik fark, TÜİK tarafından görmemezlikten geliniyor. Öte yandan işsizliğin aylık değişim verilerinde TÜİK ile İŞKUR verileri arasındaki farklılık bu ay da devam etti. İŞKUR verilerine göre mart-nisan ayları arasında işsizlik ödeneği başvuru sayısındaki toplam artış 136 bin. TÜİK'e göre mart ayından nisan ayına işsiz sayısında artış 65 bin. İşsizlik başvurusu yapanların sayısındaki artış, TÜİK'in resmi işsiz sayısındaki artışın tam iki katı. TÜİK her ay yaptığı gibi gerçek işsiz sayısındaki artışı bu ayda kendince kırptığı ve kararttığı verilerle gizlemiş durumda."

YORUMLAR
500
Ömer Fethi Gürer: 'Üreticinin Elektrik Parası Neredeyse Ürünün Satış Fiyatına Denk Geliyor' Ömer Fethi Gürer: 'Üreticinin Elektrik Parası Neredeyse Ürünün Satış Fiyatına Denk Geliyor' CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Tüik Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Tüik Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Ağbaba, TÜİK'in nisan iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba, TÜİK'in nisan iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement