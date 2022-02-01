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CHP'li Akın, elektrikteki kademeli tarife değişikliğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın, elektrikteki kademeli tarife değişikliğini değerlendirdi Açıklaması

01.02.2022 10:14
CHP'li Akın, elektrikteki kademeli tarife değişikliğini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikteki kademeli tarifede yapılan değişikliğin ticarethaneler için bir anlam taşımadığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikteki kademeli tarifede yapılan değişikliğin ticarethaneler için bir anlam taşımadığını savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın kademeli tarife uygulamasında, artan tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.İlk kademede tüketim sınırının artmasının tek başına anlamlı olmadığını savunan Akın, Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zamlarının hala yürürlükte olduğunu ileri sürdü. Akın, "Düşük kademeye yapılan yüzde 52, yüksek kademe ise yüzde 127 oranındaki fahiş zamları geri çekilmeden ilk kademeyi yükseltmek vatandaşımızı rahatlatmayacaktır. İlk kademenin asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaat ve zamsız olması gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Elektrikte ve doğalgazda KDV ve ÖTV'nin derhal kaldırılmasını da savunan Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Vatandaş enerji faturalarında indirim beklerken BOTAŞ'ın 1 Şubat itibarıyla elektrik santrallerinin tarifesinde yüzde 14 oranında zam yapması önümüzdeki dönemlerde elektrik tarifelerinde yapılacak yeni zamların sinyalini vermektedir. İktidarın enerji buhranı yaşanırken uyguladığı politika ya tüketimi kısmak ya da zam yapmak olmaktadır. İktidar vatandaşlarımıza önce fahiş zam yapıp, daha sonra bu zammı geri çekmeden ilk kademeyi yükseltmesi ikiye hatta üçe katlanan faturaları düşürmeyecektir. Faturaları katlayan düşük kademedeki yüzde 52 ile yüksek kademedeki yüzde 127 oranındaki zamlardır. Söz konusu fahiş zamlar dururken kademenin yükseltilmesi tam bir aldatmacadır. Ticarethane abonelerinde ise herhangi bir kademe uygulanmadan doğrudan yüzde 127 oranında zam yapılması küçük esnafımızı mağdur etmektedir. Elektrik tüketimi fazla olan başta kasap ile süt ürünü üretici ve satıcılarının maliyetleri katlanarak artmaktadır. Kademenin 210 kilovatsaate çıkarılması, ticarethane aboneleri için hiçbir anlam taşımamaktadır. Ticarethane faturalarında tek bir kuruş düşüş olmayacaktır."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Ahmet Akın, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Akın, elektrikteki kademeli tarife değişikliğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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