CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın konut kredisi haberine tepki gösterdi: Bu paket zenginlere yarayacak - Son Dakika
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CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın konut kredisi haberine tepki gösterdi: Bu paket zenginlere yarayacak

11.05.2022 22:32
CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın konut kredisi haberine tepki gösterdi: Bu paket zenginlere yarayacak

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Erdoğan'ın ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ilişkin duyurduğu Konut Finansman Paketi'nin dar gelirli aileleri kapsamadığını söyledi. Erdoğan'ın açıkladığı pakete tepki gösteren Özkoç, "1 milyon kredi çekip, aylık 14 bin lira para ödeyecek kaç kişi tanıyorsunuz? Vatandaş et alamıyor, süt alamıyor, ekmek alamıyor. Bu paket zenginlere yarayacak" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özkoç konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut müjdesine de değindi. Dünyanın hiçbir yerinde kredi düşürülerek konut fiyatlarının aşağı çekilemediğini dile getiren Özkoç, Erdoğan'ın açıkladığı konut projesini eleştirdi.

"AYLIK 14 BİN LİRA ÖDEYECEK KAÇ KİŞİ TANIYORSUNUZ?"

Özkoç, "Erdoğan'ın müjdesi her paket gibi bir avuç zengini kapsıyor. 1 milyon kredi çekip, aylık 14 bin lira para ödeyecek kaç kişi tanıyorsunuz? Vatandaş et alamıyor, süt alamıyor, ekmek alamıyor. Vatandaş akşama eve nasıl gideceğini bilemiyor. Peki, bu paket kime yarayacak? Bir; müteahhitlere, iki; parası olup yatırım yapmak isteyen zenginlere yarayacak. Bu pakette, alt ve orta gelirli vatandaşa dair bir müjde yok. Tam tersi; paket kamu bankaları aracılığıyla uygulanacak. Yani düşük faiz nedeniyle doğacak zarar, Hazine'den, vatandaşın sırtından karşılanacak" diye konuştu.

'İNSANA, MÜZİĞE, GÜLMEYE DÜŞMAN MISINIZ?'

Özkoç, Eskişehir'de festival ve etkinliklerin valilik tarafından yasaklanması kararına ilişkin de, "Eskişehir'de festivaller yapılacak; Eskişehir'de şarkılar, türküler söylenecek. Vali demiş ki; 'Hayır bunu yapamazsınız.' Gerekçesi şu; şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi. Festivalde ne şiddet çıkacak? Yani siz bundan sonra Türkiye'de bütün festivalleri yasaklayacak mısınız? Bütün konserleri yasaklayacak mısınız? Yani 'Dışarıya insanlar çıkmasın, çıkarlarsa asayiş bozulur' diye insanları evde mi tutacaksınız? Siz müziğe düşman mısınız, insana düşman mısınız, huzura düşman mısınız? Siz gülmeye düşman mısınız?" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Kredi, konut, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın konut kredisi haberine tepki gösterdi: Bu paket zenginlere yarayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın konut kredisi haberine tepki gösterdi: Bu paket zenginlere yarayacak - Son Dakika
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