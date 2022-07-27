CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizine yönelik vaadinin ardından şimdi de motorlu taşıtlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin vaadiyle gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu, önceki gece sosyal medya hesabından yayınladığı video ile motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu.
CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi otomobil markasında ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili hazırlanan bir tablo ise özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
İşte paylaşılan o tablo;
Son Dakika › Ekonomi › Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo... - Son Dakika