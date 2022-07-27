Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo... - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...

27.07.2022 14:48
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motor hacmi 1600 cc ve altı olan otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulunmuştu. CHP'liler tarafından paylaşılan Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi aracın kaç para olacağını gösteren bir tablo sosyal medyada hızla yayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizine yönelik vaadinin ardından şimdi de motorlu taşıtlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin vaadiyle gündeme geldi.

DÖRTTE BİR ORANINDA İNDİRİM

Kılıçdaroğlu, önceki gece sosyal medya hesabından yayınladığı video ile motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu.

İLK OTOMOBİLİNİ ALAN SIFIR ÖTV

CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.

CHP'LİLER BU TABLOYU PAYLAŞIYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi otomobil markasında ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili hazırlanan bir tablo ise özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

İşte paylaşılan o tablo;

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Son Dakika Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo... - Son Dakika
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